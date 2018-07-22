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Україна відновить випуск
облігацій в євро і планує...

Україна відновить випуск облігацій в євро і планує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:16

Україна відновить випуск облігацій в євро і планує...

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує збільшити обсяг запозичень.

Дивися повний текст Україна відновить випуск облігацій в євро і планує випускати облігації в юані.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:16

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