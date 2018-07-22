Україна планує збільшити обсяг запозичень.
Дивися повний текст Україна відновить випуск облігацій в євро і планує випускати облігації в юані.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:16
Україна відновить випуск облігацій в євро і планує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відновить випуск облігацій в євро і планує випускати облігації в юані.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:05
Овощь тоже перед Ростовом в Китай гонял, керманычи наверно понимают, что после 2019 года вполне могут попасть в розыск Интерпола вот и решили нагрести юаней и сделать нычку в Китае??
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, Вкладчик1234 і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|