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Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Генеральна прокуратура оголосила тендер на закупівлю 16 автомобілів Toyota за 9 900 000 гривен.
Дивися повний текст Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18
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