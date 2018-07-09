Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн

Додано: Вів 24 лип, 2018 12:05

а почему нужна именно тойота ведомство не говорит? правильно на самом деле объявить тендер на покупку автомобилей вообще... и пусть марки соревнуются... а так, это очередное неэффективное использование бюджетных средств и тендер под конкретного тойота-трейдера

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