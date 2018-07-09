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Генпрокуратура закупить
автомобілі Toyota на 10 млн грн

Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18

Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Генеральна прокуратура оголосила тендер на закупівлю 16 автомобілів Toyota за 9 900 000 гривен.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18

"Украина планирует увеличить объем заимствований..."
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:05

а почему нужна именно тойота ведомство не говорит? правильно на самом деле объявить тендер на покупку автомобилей вообще... и пусть марки соревнуются... а так, это очередное неэффективное использование бюджетных средств и тендер под конкретного тойота-трейдера
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:18

почитал сеичас в википедии про ЗАЗ
2007 году объём производства автомобилей составил 276,8 тысячи штук, что составляло 72,9 % от всего производства украинских легковых автомобилей. В 2009 году сократил выпуск автотранспортных средств в 5,6 раза по сравнению с 2008 годом — до 46,18 тыс. ед."
Да, Раньше были времена.А теперь мгновения. :D
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:22

А "старенькие" тойоты распихают "по своим".
Пилите, Шура, пилите... (с)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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