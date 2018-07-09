Генеральна прокуратура оголосила тендер на закупівлю 16 автомобілів Toyota за 9 900 000 гривен.
Дивися повний текст Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:18
Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Генпрокуратура закупить автомобілі Toyota на 10 млн грн.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:05
а почему нужна именно тойота ведомство не говорит? правильно на самом деле объявить тендер на покупку автомобилей вообще... и пусть марки соревнуются... а так, это очередное неэффективное использование бюджетных средств и тендер под конкретного тойота-трейдера
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:18
почитал сеичас в википедии про ЗАЗ
"В 2007 году объём производства автомобилей составил 276,8 тысячи штук, что составляло 72,9 % от всего производства украинских легковых автомобилей. В 2009 году сократил выпуск автотранспортных средств в 5,6 раза по сравнению с 2008 годом — до 46,18 тыс. ед."
Да, Раньше были времена.А теперь мгновения.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:22
А "старенькие" тойоты распихают "по своим".
Пилите, Шура, пилите... (с)
Всё IMHO
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