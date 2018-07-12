|
|
НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Обрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватись як середньозважене за усіма угодами, що лишилися після відсікання.
Дивися повний текст НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та час його оприлюднення
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83377
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:22
Готовятся с хорошему девалу.
Молодцы, чё скажешь.
-
NoNaMe
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 22.01.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему