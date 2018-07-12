Обрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватись як середньозважене за усіма угодами, що лишилися після відсікання.
Дивися повний текст НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та час його оприлюднення.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21
НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та час його оприлюднення.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39
Если курс доллара не устраивает НБУ, стоит изменить систему его расчёта. Все логично, напоминает как подгоняют решение задачки под нужный результат
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