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НБУ змінив спосіб розрахунку
офіційного курсу гривні та...

НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21

НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та...

Пропонуємо до обговорення:
Обрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватись як середньозважене за усіма угодами, що лишилися після відсікання.

Дивися повний текст НБУ змінив спосіб розрахунку офіційного курсу гривні та час його оприлюднення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:22

Готовятся с хорошему девалу.
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NoNaMe
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39

Если курс доллара не устраивает НБУ, стоит изменить систему его расчёта. Все логично, напоминает как подгоняют решение задачки под нужный результат
link654
 
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