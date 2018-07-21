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У Мінсоцполітики назвали число
офіційно зареєстрованих...

У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:25

У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців.
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