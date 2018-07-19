28 вересня зі столиці України за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига відправиться потяг "чотирьох столиць".
Дивися повний текст Потяг \"чотирьох столиць\" продовжать до ще одного українського міста.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:06
Потяг "чотирьох столиць" продовжать до ще одного...
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Дивися повний текст Потяг \"чотирьох столиць\" продовжать до ще одного українського міста.
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