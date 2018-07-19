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Потяг "чотирьох столиць"
продовжать до ще одного...

Потяг "чотирьох столиць" продовжать до ще одного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:06

Потяг "чотирьох столиць" продовжать до ще одного...

Пропонуємо до обговорення:
28 вересня зі столиці України за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига відправиться потяг "чотирьох столиць".

Дивися повний текст Потяг \"чотирьох столиць\" продовжать до ще одного українського міста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:06

отлично, за 6ляxaми можно поездом доехать ))
Tamagoch
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