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На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:12

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Пропонуємо до обговорення:
Українців поступово переводять на європейські стандарти розрахунку за компослуги.

Дивися повний текст На опалення і воду введуть абонплату: наскільки подорожчає \"комуналка\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:12

Офигенно девки пляшут.
А я случайно не должен что то приплачивать магазину, который стоит у меня во дворе и в котором я иногда что то покупаю? Может я магазину должен какую то абонплату?
А так как у меня в квартире проживает три человака, то три абонплаты.
И так плавненько и медленно перейдем когда то к абонплате за воздух.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:19

да уж, абонплата за тепло по колличеству проживающих это именно то, чего ждали массы
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:20

Петя съедает 30 шоколадок в месяц.
Юля - 0 шоколадок в месяц.
С 1 мая 2019 г. - Юля должна будет платить абонплату за то, Петя съедает 30 шоколадок в месяц.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:20

Рабам обеспечивали жильё и еду взамен работы.
А тут "реформа" - работай и плати :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:26

за тепло или горячую воду с каждого зарегистрированного в квартире домочадца хотят взять в месяц по 38,42 грн абонплаты, за холодную воду и водоотвод — 33,62 грн
Какая разница, сколько домочадцев зарегистрировано в квартире? Есть счетчик и реальное потребление воды домохозяйством. Абонплата - это деньги на эксплуатационные расходы, и она не зависит от того, пользовались домочадцы водой или нет. С какого перепугу каждый зарегистрированный должен платить? Это грабеж, да и только!
А может они еще абонплату за гражданство Украины введут? Ты - украинец - плати абонплату за то, что родился и живешь в Украине! Плати абонплату нашему правительству, которое постоянно заботится об улучшении жизни украинцев...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:27

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

То есть я плачу за теплую воду по 80 грн/куб за 5 кубов я отдаю 5* 80 = 400 грн а теперь еще + 32 грн платить за 4 людей что прописаны в квартире? То есть 128 грн сверху? Твари..большое "спасибо" тем 54% население которые проголосовали за все это в 2014 году(((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:31

" Но очевидно, что абонплата будет расти вместе с повышением минзарплаты."- новый налог
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:31

Знову якась маячня з прив'язкою до реєстрації. Труба йде одна (ну іноді дві) на квартиру, то чому абонплата залежить від кількості зареєстрованих осіб? Рахуйте хоч за трубу, споживання ж рахується окремо лічильником.
0mage0
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