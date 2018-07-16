|
|
|
На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:39
Увидите. По горячей воде будет массовое расторжение договоров.
Я не могу внести показания по счетчику горячей воды. На их сайте какие то траблы, зарегистрировать зарегистрировало но показания я ввести не могу. По телефону разве что ночью, фиг дозвонишься, в контактцентре нужно выстоять целый день в очередях.
Это тупо издевательство.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:44
p_a_l написав:
А так как у меня в квартире проживает три человака, то три абонплаты.
И так плавненько и медленно перейдем когда то к абонплате за воздух.
это и есть абонплата за воздух.
все же где-то прописаны. хоть живёте, хоть нет, все платите дань.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:56
Eddy написав:
ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. АБОНПЛАТА ЕСТЬ НА КВАРТИРУ А НЕ ЧЕЛОВЕКА. ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЭТО НА ОБЬЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ А НЕ НА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ТАМ ЖИВУТ-ДЛЯ НИХ ЕСТЬ СЧЕТЧИКИ. А УЖ КТО РЕШИТ НА СЕБЯ ОФОТМЛЯТЬ АБОН СЧЕТ-ЭТО ДРУГОЙ ВОПРОС-КОМУ НАДО ЧТОБ ЕГО ИМЯ БЫЛО НА ОФИЦИАЛНОЙ БУМАЖГЕ. ТАК ВЕЗДЕ-ТАК БУЛЕТ И НА УРКАИНЕ
Всё верно. Эта статья носит чисто провокативный характер с целью выяснить/изучить реакцию пересичного на планируемое нововведение. Тут скоро выборы, и... вводить подобного рода абонплаты опасно. МВФ ведь такого не требует.
-
Obval_Defoltovich
-
1
-
- Повідомлень: 3630
- З нами з: 14.06.10
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:56
Eddy
Может, все может, это же не какая то, это наша страна и наше государство
Но таки бред сивой кобылы, никаким образом нет зависимости от количества лиц, мало того, чем больше людей тем меньше топить нужно, каждый человек и есть отопительный элемент
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3124
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:58
между прочим, эту абонплату нужно администрировать - насчитывать, индексировать, сверять, уведомлять, отключать услуги за неуплату - тоже эксплуатационные расходы несет организация. поэтому логично и разумно будет ввести небольшую (для начала) абонплату и за взимание абонплаты. с каждого
-
saz
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:05
И еще интересный вопрос, сейчас все эти расходы с лихвой сидят в тарифах и было бы очень интересно что бы огласили сколько именно. Так как с введением абонплаты наши тарифы должны уменьшиться и не слабо. Вы верите что уменьшатся ?
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3124
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:08
В Минрегионстрое объясняют, что сейчас эксплуатационные расходы заложены в тариф, и тот, кто тратит воды больше, фактически платит за того, кто тратит воды меньше или вообще ею не пользуется. После введения абонплаты этот перекос должен быть устранен.
...
Независимо от того, проживает человек в квартире или нет.
Это вообще уникальное изобретение власти - вводить абонплату по воде для того, кто "вообще ею не пользуется" и не проживает в квартире.
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 3737
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:29
yanyura написав:
вводить абонплату по воде для того, кто "вообще ею не пользуется" и не проживает в квартире
Но труба же к нему подходит.
правда, не столько труб, сколько прописано чел. в квартире
Но больше человек могут больше заплатить!
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2832
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:33
Obval_Defoltovich написав:
Всё верно. Эта статья носит чисто провокативный характер с целью выяснить/изучить реакцию пересичного на планируемое нововведение. Тут скоро выборы, и... вводить подобного рода абонплаты опасно. МВФ ведь такого не требует.
Да. Эти умеют. Могут типа ввести в резонанс, а перед выборами нужный чел отменит. Получится, мол какой молодец, беспокоится за народ, а не за свои офшоры
.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:35
Obval_Defoltovich написав:
Всё верно. Эта статья носит чисто провокативный характер с целью выяснить/изучить реакцию пересичного на планируемое нововведение. Тут скоро выборы, и... вводить подобного рода абонплаты опасно. МВФ ведь такого не требует.
Именно, так.
Сейчас эту тему раскрутят по всем каналам СМИ, а затем выйдет Петя (или Грося) и с видом защитника народа заблокирует все эти "нововведения", или уменьшит сумму раза в три.
Народ скажет "ура" и проголосует как надо в один тур.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2264
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|19
|
Вів 24 лип, 2018 12:13
R2
|
|28
|1774
|
|
|1
|83
|
|