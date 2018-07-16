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На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:35

  Obval_Defoltovich написав:МВФ ведь такого не требует.

Требует другой.

Говорит, что если не введут абонплату - то нападьот :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:39

  sal написав:
  yanyura написав:вводить абонплату по воде для того, кто "вообще ею не пользуется" и не проживает в квартире

Но труба же к нему подходит.

Вы определитесь что вы хотите приобрести, товар или за трубу в земле платить? Труба это амортизация и это включено в тариф.
Сейчас хитросделанные в новостройках при непонятных частных жэках со своими бойлерами при новостройке, тоже считают за куб горячей воды и включают отдельно теплопотери
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:45

Re: на опалення подайте

  p_a_l написав:Вы определитесь что вы хотите приобрести, товар или за трубу в земле

Абонплата - вещь нужная и понятная (если сумму не умножать на кол-во прописаных/проживающих).
Но следующим шагом запросто окажется, что содержать (платить абонку) некому. Те пару чел./пенсионеров, которые не отключились от центр.отопления и центр.гор. воды, потянуть заоблачную абонку сами не могут.
Т.е. в нашей стране вырисовывается путь в никуда...
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:50

Re: свет в конце есть?..

Новый транспорт даже собственного (национального!) производства потянуть не можем - дорого.
Всех централизовано отапливать не можем - дорого.
Медицина для всех - очень дорого.
Образование для всех под вопросом.
Остаются доступные качественные продукты питания.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:51

За что платить некую "абонплату", кто ни копейки не вложил в сети? И сами эти конторы принадлежат офшорам.
Всё IMHO
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