На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Требует другой.
Говорит, что если не введут абонплату - то нападьот
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:35
Требует другой.
Говорит, что если не введут абонплату - то нападьот
Всё IMHO
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:39
Вы определитесь что вы хотите приобрести, товар или за трубу в земле платить? Труба это амортизация и это включено в тариф.
Сейчас хитросделанные в новостройках при непонятных частных жэках со своими бойлерами при новостройке, тоже считают за куб горячей воды и включают отдельно теплопотери
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:45
Re: на опалення подайте
Абонплата - вещь нужная и понятная (если сумму не умножать на кол-во прописаных/проживающих).
Но следующим шагом запросто окажется, что содержать (платить абонку) некому. Те пару чел./пенсионеров, которые не отключились от центр.отопления и центр.гор. воды, потянуть заоблачную абонку сами не могут.
Т.е. в нашей стране вырисовывается путь в никуда...
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:50
Re: свет в конце есть?..
Новый транспорт даже собственного (национального!) производства потянуть не можем - дорого.
Всех централизовано отапливать не можем - дорого.
Медицина для всех - очень дорого.
Образование для всех под вопросом.
Остаются доступные качественные продукты питания.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:51
За что платить некую "абонплату", кто ни копейки не вложил в сети? И сами эти конторы принадлежат офшорам.
Всё IMHO
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