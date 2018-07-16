На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Додано: Вів 24 лип, 2018 14:23

sal написав: Еще скажите, что хотите увидеть раскладку 8 грн. за проезд в метро/автобусах, троллей/трамв... а вагоны все те же.. Еще скажите, что хотите увидеть раскладку 8 грн. за проезд в метро/автобусах, троллей/трамв... а вагоны все те же..

После введения абонплаты этот перекос должен быть устранен.

Владимир Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах указал, что у него в собственности есть 67 квартир.

На отопление и воду введут абонплату: насколько подорожает "коммуналка"

Не, не хочу, я исхожу изто есть наши платежи для основной массы населения должны остаться прежними в сумме, а может даже уменьшится, за счет например таких товарищейЯ не думаю что все они заселеныА вот как оно будет на самом деле ... особенно после таких заголовковменя терзают смутные сомненияИ еще не покидает вопрос, ну хрен с вами, с той абонплатой, но ресурсы оборудования зачастую напрямую зависят от объема потребления, опять некий перекос намечается, но в другую сторону, "кручу верчу, всех запутать хочу".