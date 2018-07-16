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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:16
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
введут и не отменят. Не сомневаюсь. Но дело в том, что власти повысят "своим" плату, так что им что три тысячи за хату платить, что пять одинаково. Своих накормят. чтоб поддерживали. Хуже будет тем, кто не свой. Тут два выхода - идти в слуги или эмигрировать. Есть третий - на кладбище. Есть и четвертый, но о нем вслух не говорят.
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:23
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Не, не хочу, я исхожу из
то есть наши платежи для основной массы населения должны остаться прежними в сумме, а может даже уменьшится, за счет например таких товарищей
Я не думаю что все они заселены
А вот как оно будет на самом деле ... особенно после таких заголовков
меня терзают смутные сомнения
И еще не покидает вопрос, ну хрен с вами, с той абонплатой, но ресурсы оборудования зачастую напрямую зависят от объема потребления, опять некий перекос намечается, но в другую сторону, "кручу верчу, всех запутать хочу".
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:38
Re: ввиду
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:43
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
вообще имхо абонплата не должна зависеть от количества проживающих/зарегистрированных, а должна скорее всего включать в себя какой-то минимум потребления. примерно как у телеком-компаний.
например 1 куб воды-газа/жилое помещение или прибор учета/ в месяц независимо от реального потребления.
аналогично электричество, например 30 КВт/прибор учета.
Савченко Так!
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:50
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Ну так в том и смысл абонплаты, что платить ее должны все владельцы квартир, независимо от ее заселенности в данный момент. Потому что даже простаивающая инфраструктура, которой рано или поздно захотят воспользоваться будущие жители простаивающих кватир, сама себя забесплатно поддерживать не будет. И платить абонплату по логике должен владелец квартиры.
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:56
Re: логика
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:03
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:09
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
..ну давайте вводите уже налог на осадки и воздух...ну а че ?
...абонплата по колличеству проживающих...ну это так же как хотели абонплату за газ в зависимости от мощности счетчика...ну де-билы...(
...ВСЕ ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ ПО СЧЕТЧИКУ !..СКОЛЬКО ПОТРЕБИЛ-СТОЛЬКО ЗАПЛАТИ , В ТАРИФ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА (КАК ЕСТЬ И СЕЙЧАС) АМОРТИЗАЦИЯ...И КУДА ЕЕ ДЕВАЮТ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПУСТЬ МОЖЕТ ПРОКУРАТУРА ПОИЩЕТ ???
ПО СЧЕТЧИКУ -ВСЕ ПРОСТО ПОТРЕБИЛ -ЗАПЛАТИЛ ЗА ТОВАР +УСЛУГУ. НИЧЕГО НЕ ПОТРЕБИЛ -НИЧЕГО НЕ ЗАПЛАТИЛ ИБО ТЕБЕ ТОВАР НЕ ПОСТАВИЛИ И ЗА ТРАНСПОРТ ТЕБЕ ПЛАТИТЬ НЕЧЕГО НЕ НАДО.
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