На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21

-VICTOR- написав: ...ВСЕ ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ ПО СЧЕТЧИКУ !..СКОЛЬКО ПОТРЕБИЛ-СТОЛЬКО ЗАПЛАТИ , В ТАРИФ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА (КАК ЕСТЬ И СЕЙЧАС) АМОРТИЗАЦИЯ...И КУДА ЕЕ ДЕВАЮТ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПУСТЬ МОЖЕТ ПРОКУРАТУРА ПОИЩЕТ ???

ПО СЧЕТЧИКУ -ВСЕ ПРОСТО ПОТРЕБИЛ -ЗАПЛАТИЛ ЗА ТОВАР +УСЛУГУ. НИЧЕГО НЕ ПОТРЕБИЛ -НИЧЕГО НЕ ЗАПЛАТИЛ ИБО ТЕБЕ ТОВАР НЕ ПОСТАВИЛИ И ЗА ТРАНСПОРТ ТЕБЕ ПЛАТИТЬ НЕЧЕГО НЕ НАДО. ...ВСЕ ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ ПО СЧЕТЧИКУ !..СКОЛЬКО ПОТРЕБИЛ-СТОЛЬКО ЗАПЛАТИ , В ТАРИФ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА (КАК ЕСТЬ И СЕЙЧАС) АМОРТИЗАЦИЯ...И КУДА ЕЕ ДЕВАЮТ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПУСТЬ МОЖЕТ ПРОКУРАТУРА ПОИЩЕТ ???ПО СЧЕТЧИКУ -ВСЕ ПРОСТО ПОТРЕБИЛ -ЗАПЛАТИЛ ЗА ТОВАР +УСЛУГУ. НИЧЕГО НЕ ПОТРЕБИЛ -НИЧЕГО НЕ ЗАПЛАТИЛ ИБО ТЕБЕ ТОВАР НЕ ПОСТАВИЛИ И ЗА ТРАНСПОРТ ТЕБЕ ПЛАТИТЬ НЕЧЕГО НЕ НАДО.

Когда и где встречаемся, под ВР или АП? Или по старинке на Майдане?

И зачем кричать ? Берегите горлоЕсли делать по уму, что редкость в нашем государстве, то абонплата высчитаная скажем из стандарной минимальной нормы потребления, могла бы и пойти на пользу, часть все равно должна сидеть в тарифах, так как объем потребления все равно влияет на эксплуатацию оборудования. В этом случае все было бы не так и плохо и могло бы даже привести к снижению общей суммы платежей. Но это в нормальном государстве, как у нас получится ...Не ерничайте, в лучшем случае дадут покричать, в худшем запишут как происки ФСБ РоссииПолюбому все равно сделают как захотят, им там типа виднее, да и голосовать все равно не за кого