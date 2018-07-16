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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21
а что ещё ждать от антинародной власти, которая обслуживает только интересы украинских олигархов?...
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
И зачем кричать ? Берегите горло
Если делать по уму, что редкость в нашем государстве, то абонплата высчитаная скажем из стандарной минимальной нормы потребления, могла бы и пойти на пользу, часть все равно должна сидеть в тарифах, так как объем потребления все равно влияет на эксплуатацию оборудования. В этом случае все было бы не так и плохо и могло бы даже привести к снижению общей суммы платежей. Но это в нормальном государстве, как у нас получится ...
Не ерничайте, в лучшем случае дадут покричать, в худшем запишут как происки ФСБ России Полюбому все равно сделают как захотят, им там типа виднее, да и голосовать все равно не за кого
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:29
Re: просто
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:31
Это апофеоз разводняка простого народа , где активисты ? почему решалы этого антинародного закона не в мусорном баке ????
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:33
Re: там типа
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:35
Re: решение
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Есть понятие - плата за подключение.. и вот там отбивают стоимость трубы. Обслуживание внутренних труб в доме это проблема самих жильцов.. за что тут платить?? То что прорвало водопровод где то там.. так это не наша проблема.. мы платим по тарифу где наверняка заложена прибыль водоконторы. Вот с нее пусть и платят.
PS Лично проверю на выборах, что бы ни один родственники или друзья не проголосовали за тех и те партии кто придумал эту хрень.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47
Я за абонплату на комунальні послуги.
Порошенко мій президент.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47
Я не призываю ни за кого голосовать, но если есть хоть каля мозгов и инстинкт самосохранения стоит посмотреть кто нам все это поднимает и проголосовать ПРОТИВ этих паскуд. Это они поднимают ДО выборов.. если такие как Вы не придут и ваши голоса шайка охендовский и Ко запишут на барыгу.. вы понимаете какие тарифы, абонплаты и другие налоги они нам накатают за следующий срок своего барыжничества?? Никакой политики только самовыживание или мы или керманычи.
Реально без юмора они нам накатают как в сказке про чиполлино налоги на воздух, количество кирпичей, размеры входных дверей, и прочее..
Востаннє редагувалось Джон в Вів 24 лип, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:49
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
....
до десяти років
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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