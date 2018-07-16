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На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21

а что ещё ждать от антинародной власти, которая обслуживает только интересы украинских олигархов?...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  -VICTOR- написав:...ВСЕ ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ ПО СЧЕТЧИКУ !..СКОЛЬКО ПОТРЕБИЛ-СТОЛЬКО ЗАПЛАТИ , В ТАРИФ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА (КАК ЕСТЬ И СЕЙЧАС) АМОРТИЗАЦИЯ...И КУДА ЕЕ ДЕВАЮТ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПУСТЬ МОЖЕТ ПРОКУРАТУРА ПОИЩЕТ ???
ПО СЧЕТЧИКУ -ВСЕ ПРОСТО ПОТРЕБИЛ -ЗАПЛАТИЛ ЗА ТОВАР +УСЛУГУ. НИЧЕГО НЕ ПОТРЕБИЛ -НИЧЕГО НЕ ЗАПЛАТИЛ ИБО ТЕБЕ ТОВАР НЕ ПОСТАВИЛИ И ЗА ТРАНСПОРТ ТЕБЕ ПЛАТИТЬ НЕЧЕГО НЕ НАДО.


И зачем кричать ? Берегите горло :)
Если делать по уму, что редкость в нашем государстве, то абонплата высчитаная скажем из стандарной минимальной нормы потребления, могла бы и пойти на пользу, часть все равно должна сидеть в тарифах, так как объем потребления все равно влияет на эксплуатацию оборудования. В этом случае все было бы не так и плохо и могло бы даже привести к снижению общей суммы платежей. Но это в нормальном государстве, как у нас получится ...

Когда и где встречаемся, под ВР или АП? Или по старинке на Майдане?


Не ерничайте, в лучшем случае дадут покричать, в худшем запишут как происки ФСБ России :) Полюбому все равно сделают как захотят, им там типа виднее, да и голосовать все равно не за кого ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:29

Re: просто

  Igorten написав:труба вроде как одна, но больше работы насоса

Работа насоса - в тарифе за куб.
А обслуживание насоса при простое и ожидании, когда вы вернетесь с заробиткив и откроете кран - это абонплата.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:31

Это апофеоз разводняка простого народа , где активисты ? почему решалы этого антинародного закона не в мусорном баке ????
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:33

Re: там типа

  Igorten написав:голосовать все равно не за кого

А вот это уже аргумент!) А то одни лозунги. Никакой конкретики. Откуда деньги и кто сделает/починит.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:35

Re: решение

  makishin60 написав:где активисты ? почему решалы этого антинародного закона не в мусорном баке

активисты захватывают/освобождают Электронмаш в Киеве. советское наследие.. тяжелое
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:44

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  sal написав:Абонплата - вещь нужная и понятная

Есть понятие - плата за подключение.. и вот там отбивают стоимость трубы. Обслуживание внутренних труб в доме это проблема самих жильцов.. за что тут платить?? То что прорвало водопровод где то там.. так это не наша проблема.. мы платим по тарифу где наверняка заложена прибыль водоконторы. Вот с нее пусть и платят.
PS Лично проверю на выборах, что бы ни один родственники или друзья не проголосовали за тех и те партии кто придумал эту хрень.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47

Я за абонплату на комунальні послуги.
Порошенко мій президент.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:47

  sal написав:
  Igorten написав:голосовать все равно не за кого

А вот это уже аргумент!) А то одни лозунги. Никакой конкретики. Откуда деньги и кто сделает/починит.

Я не призываю ни за кого голосовать, но если есть хоть каля мозгов и инстинкт самосохранения стоит посмотреть кто нам все это поднимает и проголосовать ПРОТИВ этих паскуд. Это они поднимают ДО выборов.. если такие как Вы не придут и ваши голоса шайка охендовский и Ко запишут на барыгу.. вы понимаете какие тарифы, абонплаты и другие налоги они нам накатают за следующий срок своего барыжничества?? Никакой политики только самовыживание или мы или керманычи.
Реально без юмора они нам накатают как в сказке про чиполлино налоги на воздух, количество кирпичей, размеры входных дверей, и прочее..
Востаннє редагувалось Джон в Вів 24 лип, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:49

  Rainbow написав:Когда и где встречаемся, под ВР или АП? Или по старинке на Майдане?

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
....
до десяти років
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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