Українців поступово переводять на європейські стандарти розрахунку за компослуги.
Дивися повний текст На опалення і воду введуть абонплату: наскільки подорожчає \"комуналка\".
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:13
На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На опалення і воду введуть абонплату: наскільки подорожчає \"комуналка\".
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