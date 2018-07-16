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На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:13

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Пропонуємо до обговорення:
Українців поступово переводять на європейські стандарти розрахунку за компослуги.

Дивися повний текст На опалення і воду введуть абонплату: наскільки подорожчає \"комуналка\".
R2
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