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Єврономери: як розмитнити
за новими правилами

Єврономери: як розмитнити за новими правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23

Єврономери: як розмитнити за новими правилами

Пропонуємо до обговорення:
На початок літа цього року в Україні налічувалося понад 315 тис. авто з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст Єврономери: як розмитнити за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23

"Вони передбачають зниження акцизу на імпортні автомобілі і скасування екологічного стандарту «Євро-5»" - а Президент не підпише через неможливість скасування Євро 5, бо є Угода з ЄС. Чудово. І знов винен Пеця))))
bogdanfc
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:24

Забули про 20% ПДВ сказати.
fm_956
 
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