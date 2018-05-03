На початок літа цього року в Україні налічувалося понад 315 тис. авто з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Єврономери: як розмитнити за новими правилами.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23
Єврономери: як розмитнити за новими правилами
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Дивися повний текст Єврономери: як розмитнити за новими правилами.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23
"Вони передбачають зниження акцизу на імпортні автомобілі і скасування екологічного стандарту «Євро-5»" - а Президент не підпише через неможливість скасування Євро 5, бо є Угода з ЄС. Чудово. І знов винен Пеця))))
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