На початок літа цього року в Україні налічувалося понад 315 тис. авто з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Єврономери: як розмитнити за новими правилами.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23
Єврономери: як розмитнити за новими правилами
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Дивися повний текст Єврономери: як розмитнити за новими правилами.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:23
"Вони передбачають зниження акцизу на імпортні автомобілі і скасування екологічного стандарту «Євро-5»" - а Президент не підпише через неможливість скасування Євро 5, бо є Угода з ЄС. Чудово. І знов винен Пеця))))
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:50
статья ж только про акциз. помимо него еще есть таможенная ставка и ндс. а скорее всего и вездесущий пенсионный фонд будет
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:43
Этот метод расчёта никак не устроит владельцев 20-ти летних 3-5 литровых убитых евромашин, которые били проданы по цене металлалома, чтобы не платить за утилизацию авто в Европе.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40
link654
Этот закон не устроит и владельцев нормальных машин 2013 года.
ПДВ + ПФ + Акциз
А дороги где? Бензин то все покупают, на воздухе авто не ездит.
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