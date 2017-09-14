За фактом незаконного транспортування лісоматеріалів порушено 39 справ на загальну суму 35 мільйонів гривень.
Дивися повний текст У ДФС повідомили, скільки за рік вивезли в ЄС української деревини.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:48
У ДФС повідомили, скільки за рік вивезли в ЄС...
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Дивися повний текст У ДФС повідомили, скільки за рік вивезли в ЄС української деревини.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:49
Аж смішно, а хто ж їм не давав в минулому році порушувати справи в зв*язку з вивезенням лісу?
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:15
Это цифры официальные, реальные повыше будут. Идёт полная распродажа того, что т есть.
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