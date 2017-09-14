RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ДФС повідомили, скільки
за рік вивезли в ЄС...

У ДФС повідомили, скільки за рік вивезли в ЄС...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:48

У ДФС повідомили, скільки за рік вивезли в ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
За фактом незаконного транспортування лісоматеріалів порушено 39 справ на загальну суму 35 мільйонів гривень.

Дивися повний текст У ДФС повідомили, скільки за рік вивезли в ЄС української деревини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83388
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:49

Аж смішно, а хто ж їм не давав в минулому році порушувати справи в зв*язку з вивезенням лісу?
GBK
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:15

Это цифры официальные, реальные повыше будут. Идёт полная распродажа того, что т есть.
link654
 
Повідомлень: 559
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на...
R2 » Вів 24 лип, 2018 14:26
5 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 15:42
Cler
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 289, 290, 291
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2908 150288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 04:27
Shram
У НБУ повідомили, в якому випадку продовжать підвищення...
R2 » Пон 23 лип, 2018 13:29
3 87
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 14:52
lisovasofia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.