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В Укртелекомі повідомили,
коли піднімуть тарифи на...

В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:26

В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищувати тарифи, в разі схвалення НКРЗІ, оператор буде в два етапи.

Дивися повний текст В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на стаціонарний зв'язок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:26

число абонентов еще снизится. Удачи!
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:33

Засуньте свої пакети.....
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:16

кому он нужен?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:25

даже плату за сохранение номера повысили с 11 до 15 грн, при Ахметове такого не было
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:42

кто-то ещё верит в официальные данные по инфляции?...
Cler
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