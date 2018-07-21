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В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Підвищувати тарифи, в разі схвалення НКРЗІ, оператор буде в два етапи.
Дивися повний текст В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на стаціонарний зв'язок
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R2
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:26
число абонентов еще снизится. Удачи!
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PSPoldman
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:33
Засуньте свої пакети.....
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sena_2008atp
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:16
кому он нужен?
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Rainbow
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:25
даже плату за сохранение номера повысили с 11 до 15 грн, при Ахметове такого не было
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antonivs3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:42
кто-то ещё верит в официальные данные по инфляции?...
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Cler
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:21
PSPoldman написав:
число абонентов еще снизится.
Разбросают на оставшихся.
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PSL
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