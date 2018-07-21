Підвищувати тарифи, в разі схвалення НКРЗІ, оператор буде в два етапи.
Дивися повний текст В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на стаціонарний зв'язок.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:26
В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на стаціонарний зв'язок.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:25
даже плату за сохранение номера повысили с 11 до 15 грн, при Ахметове такого не было
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:21
Re: В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на...
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:16
Re: В Укртелекомі повідомили, коли піднімуть тарифи на...
Ару. Поздравляем, поздравляем. Занимайте очередь за Киевтеплочегототам. Тоже все абоненты выйдут.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:58
Когда-то неуемная жадность сгубила "Волю", занимавшую лидирующие позиции в Киеве.
"Укртелеком" решил прыгнуть на те же грабли.
Покойся с миром.... Аминь!
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