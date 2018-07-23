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США не зламають Європу
торговельними погрозами - глава...

США не зламають Європу торговельними погрозами - глава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21

США не зламають Європу торговельними погрозами - глава...

Пропонуємо до обговорення:
Західні ЗМІ уточнюють, що ці заяви Х.Мааса прозвучали напередодні візиту глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера до Вашингтона з метою обговорити торговельні питання між ЄС і США.

Дивися повний текст США не зламають Європу торговельними погрозами - глава МЗС ФРН.
R2
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А вот интерестно, за кого правительство Украины? С одной стороны стремятся в ЕС, а с другой стороны рвут волосы на ж... за американские интересы на рынке Европы. Да и Трампа в лучшие друзья Украины записали. Как всегда, никакой определённости, а нашим и вашим. Такое было всю историю Украины, метались с одной стороны в другую, меняя на ходу друзей.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:35

Re: США не зламають Європу торговельними погрозами - глава..

если честно, эти заявы Мааса чистое самоуспокоение)) Вы же понимаете, что позиция ЖКЮ веосус Трамп очень слабая. Евро уже долгонько уступает доллару и тенденция сохранится. Есть же политические и экономические причины. Финюэй финансовый форум. "Робот новин", вы же должны быть компетентными и выбирать важное, а не печатать любой новостной шум.
PSPoldman
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