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США не зламають Європу торговельними погрозами - глава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21
Пропонуємо до обговорення:
Західні ЗМІ уточнюють, що ці заяви Х.Мааса прозвучали напередодні візиту глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера до Вашингтона з метою обговорити торговельні питання між ЄС і США.
Дивися повний текст США не зламають Європу торговельними погрозами - глава МЗС ФРН
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R2
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:21
А вот интерестно, за кого правительство Украины? С одной стороны стремятся в ЕС, а с другой стороны рвут волосы на ж... за американские интересы на рынке Европы. Да и Трампа в лучшие друзья Украины записали. Как всегда, никакой определённости, а нашим и вашим. Такое было всю историю Украины, метались с одной стороны в другую, меняя на ходу друзей.
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link654
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:35
если честно, эти заявы Мааса чистое самоуспокоение)) Вы же понимаете, что позиция ЖКЮ веосус Трамп очень слабая. Евро уже долгонько уступает доллару и тенденция сохранится. Есть же политические и экономические причины. Финюэй финансовый форум. "Робот новин", вы же должны быть компетентными и выбирать важное, а не печатать любой новостной шум.
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PSPoldman
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:04
link654 написав:
А вот интерестно, за кого правительство Украины? С одной стороны стремятся в ЕС, а с другой стороны рвут волосы на ж... за американские интересы на рынке Европы. Да и Трампа в лучшие друзья Украины записали. Как всегда, никакой определённости, а нашим и вашим. Такое было всю историю Украины, метались с одной стороны в другую, меняя на ходу друзей.
Лишь бы что-то ляпнуть.
Причем тут Украина вообще?!? Мы не имеет вообще никакого отношения ни к торговой войне этих стран. Даже более того, в краткосрочной перспективе мы бы выиграли от их бадания, т.к. та же металлургическая продукция покрыла дефицит в результате их "войны". И это не говоря уже об возможностях по реэкспорту (так же, как Беларусь зарабатывает на войне РФ с Украиной)
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myshapiton
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