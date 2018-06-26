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Інвестори виводять гроші з Європи, побоюючись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Відтік становить €38,3 млрд.
Дивися повний текст Інвестори виводять гроші з Європи, побоюючись торговельної війни
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R2
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:36
из РФ выводят. из Европы выводят.
А куда вводят?..
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sal
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:40
есть такое. Нервозность присутствует
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PSPoldman
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