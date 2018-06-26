Відтік становить €38,3 млрд.
Дивися повний текст Інвестори виводять гроші з Європи, побоюючись торговельної війни.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:36
Інвестори виводять гроші з Європи, побоюючись...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестори виводять гроші з Європи, побоюючись торговельної війни.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:00
Re: Інвестори виводять гроші з Європи, побоюючись...
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:01
"з європейських взаємних фондів" - деньги могут и остаться в ЕС.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:01
взаємних фондів "mutual funds "- це пенсійні накопичення, яке вкладають в найменш ризиковані активи
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