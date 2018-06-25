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Ізраїльський стартап представив
дрона-камікадзе (відео)

Ізраїльський стартап представив дрона-камікадзе (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:29

Ізраїльський стартап представив дрона-камікадзе (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Israel Defense.

Дивися повний текст Ізраїльський стартап представив дрона-камікадзе (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:29

Слабаки!
Уже давно есть и используется по назаначению:
"Дрон «Почты России» во время первого испытания врезался в дом"
sav
 
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