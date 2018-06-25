Про це пише Israel Defense.
Дивися повний текст Ізраїльський стартап представив дрона-камікадзе (відео).
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:29
Ізраїльський стартап представив дрона-камікадзе (відео)
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Дивися повний текст Ізраїльський стартап представив дрона-камікадзе (відео).
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:29
Слабаки!
Уже давно есть и используется по назаначению:
"Дрон «Почты России» во время первого испытания врезался в дом"
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