RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: долар зріс на попиті
нерезидентів і очікуванні...

Міжбанк: долар зріс на попиті нерезидентів і очікуванні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:08

Міжбанк: долар зріс на попиті нерезидентів і очікуванні...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в понеділок відносно долара на 0,36 коп., на торгах вівторка впав на 13,35 коп., опинившись на рівні 26,5832 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар зріс на попиті нерезидентів і очікуванні компенсації ПДВ та погашення ОВДП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83390
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:08

На фоне выдачи пенсий за текущий месяц и зарплат быстренько нагрели руки, ничего доллар опустится к следующей неделе до 26,20 раздули панику ни с чего
macho070707
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 19.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гривня чи долар: експерти порадили, в чому українцям...
R2 » Сер 11 лип, 2018 20:52
2 202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 09:22
es77
Міжбанк: долар продовжив зниження
R2 » Вів 10 лип, 2018 12:09
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 12:09
sal
За рік імпорт російських товарів в Україну зріс майже на 40%
R2 » Чет 05 лип, 2018 08:36
3 180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 10:43
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (5058)
24.07.2018 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.