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Міжбанк: долар зріс на попиті нерезидентів і очікуванні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:08
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в понеділок відносно долара на 0,36 коп., на торгах вівторка впав на 13,35 коп., опинившись на рівні 26,5832 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар зріс на попиті нерезидентів і очікуванні компенсації ПДВ та погашення ОВДП
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:08
На фоне выдачи пенсий за текущий месяц и зарплат быстренько нагрели руки, ничего доллар опустится к следующей неделе до 26,20 раздули панику ни с чего
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