Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
Дивися повний текст Деяким українцям перерахували пенсії.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:01
Деяким українцям перерахували пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деяким українцям перерахували пенсії.
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:01
это конечно хорошо, но почему в этом месяце задерживают выплату пенсии?
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:12
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