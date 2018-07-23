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Деяким українцям
перерахували пенсії

Деяким українцям перерахували пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:01

Деяким українцям перерахували пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Деяким українцям перерахували пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:01

это конечно хорошо, но почему в этом месяце задерживают выплату пенсии?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:12

  RomanTik написав:это конечно хорошо, но почему в этом месяце задерживают выплату пенсии?

Не хватает 500-х купюр. Здесь уже об этом писалось :D
p_a_l
 
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