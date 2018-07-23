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В Україні подорожчали
квартири - Держстат

В Україні подорожчали квартири - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:39

В Україні подорожчали квартири - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Квартири на первинному ринку також додали в ціні.

Дивися повний текст В Україні подорожчали квартири - Держстат.
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