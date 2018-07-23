Квартири на первинному ринку також додали в ціні.
Дивися повний текст В Україні подорожчали квартири - Держстат.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:39
В Україні подорожчали квартири - Держстат
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Дивися повний текст В Україні подорожчали квартири - Держстат.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:09
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:12
Брехня. Постійно будується купа нового житла, воно не може дорожчати, бо його стає більше, а населення стає менше.
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