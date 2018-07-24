Квартири на первинному ринку також додали в ціні.
Дивися повний текст В Україні подорожчали квартири - Держстат.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:39
В Україні подорожчали квартири - Держстат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні подорожчали квартири - Держстат.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:09
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:12
Брехня. Постійно будується купа нового житла, воно не може дорожчати, бо його стає більше, а населення стає менше.
Додано: Вів 24 лип, 2018 23:15
Всюдиносапхайчик купа будується лише в Куйоффі, де населення таки зростає
Савченко Так!
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:01
Бред от госсата! Все реелторы стонут из-за отсутствия покупателей. Уже слыхал от подобных ур** , что с 2016 года инфляция близка к 0, а доходы населения увеличились в разы.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:19
Все банальніше.Скоріш за все,держстат орієнтується на ціни,які вказують покупець і продавець в нотаріальній угоді.От по ним і можуть вирости ціни на квартири на 3-5%.
А реальні ціни і тенденції можна побачити,наприклад,на сайті Бомбер.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:00
antonivs3
Да и в Киеве не особо растёт население (по данным того же ГОССТАТа)
|