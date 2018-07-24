RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні подорожчали
квартири - Держстат

В Україні подорожчали квартири - Держстат
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:39

В Україні подорожчали квартири - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Квартири на первинному ринку також додали в ціні.

Дивися повний текст В Україні подорожчали квартири - Держстат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83411
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:40

В якій валюті?
stronzo1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 26.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:09

  stronzo1 написав:В якій валюті?

В той что так мало печатают 500-й купюрой и той, что так сильно не хватает на выплаты пенсионерам
p_a_l
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:12

Брехня. Постійно будується купа нового житла, воно не може дорожчати, бо його стає більше, а населення стає менше.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 483
З нами з: 05.03.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 23:15

Всюдиносапхайчик купа будується лише в Куйоффі, де населення таки зростає
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1420
З нами з: 07.08.17
Подякував: 680 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:01

Бред от госсата! Все реелторы стонут из-за отсутствия покупателей. Уже слыхал от подобных ур** , что с 2016 года инфляция близка к 0, а доходы населения увеличились в разы.
selelon
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:19

  selelon написав:Бред от госсата! Все реелторы стонут из-за отсутствия покупателей.

Все банальніше.Скоріш за все,держстат орієнтується на ціни,які вказують покупець і продавець в нотаріальній угоді.От по ним і можуть вирости ціни на квартири на 3-5%.
А реальні ціни і тенденції можна побачити,наприклад,на сайті Бомбер.
tea
 
Повідомлень: 15034
З нами з: 15.11.08
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1849 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:00

antonivs3
  antonivs3 написав:Всюдиносапхайчик купа будується лише в Куйоффі, де населення таки зростає


Да и в Киеве не особо растёт население (по данным того же ГОССТАТа)

http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 809
З нами з: 14.08.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:09

  p_a_l написав:
  stronzo1 написав:В якій валюті?

В той что так мало печатают 500-й купюрой и той, что так сильно не хватает на выплаты пенсионерам

А у нас пенсіонери і євро вже отримують?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13563
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:58

  stronzo1 написав:В якій валюті?


Особливо різниці немає, курс то за рік гривні до долара майже не змінився. Тут важливіше, чи це зростання враховує рівень інфляції, а скоріше за все не враховує. Тобто це не реальне зростання, а абсолютне. Якщо офіційно у нас за рік 13% загальної інфляції, а інфляція житла на рівні 3,5-5%, то виходить, що абсолютна ціна квартир зростає, а реальна продовжує падати.
socioniktest
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 26.12.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 45 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто... 1, 2, 3
R2 » Сер 25 лип, 2018 07:46
22 786
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 13:06
gnakiev
В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
R2 » Сер 25 лип, 2018 07:47
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 07:47
R2
Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм
R2 » Вів 24 лип, 2018 18:57
2 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 19:44
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.