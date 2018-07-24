RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні подорожчали
квартири - Держстат

В Україні подорожчали квартири - Держстат
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:53

26/27 - 4% подорожания на ожидании подорожания доллара. ну и еще 1% "шоб було".
arheops
 
Повідомлень: 602
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juice і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто... 1, 2, 3
R2 » Сер 25 лип, 2018 07:46
24 931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 17:10
juice
В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
R2 » Сер 25 лип, 2018 07:47
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 07:47
R2
Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм
R2 » Вів 24 лип, 2018 18:57
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 19:44
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58439)
25.07.2018 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.