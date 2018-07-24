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В Україні подорожчали квартири - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:53
26/27 - 4% подорожания на ожидании подорожания доллара. ну и еще 1% "шоб було".
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arheops
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