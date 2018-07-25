В Україні подорожчали квартири - Держстат

Додано: Сер 25 лип, 2018 19:00

Хотите скажу как будет? И так идея - обворовать народ. Вообще мало по малу ситуация меняется в сторону адевкатной оценки полезной стоимости (в том числе и на жилье), но для того чтоб обмануть нужно или создать неадекватную ситуацию или использовать неадекватное отношение людей к существующей ситуации. А именно пускать новостную ленту напрягающую все и вся, война РФ с Украиной, Прописывание цен с потолка из-за слабости оффициального положения властей. Как вам например цены на Бензин, Хлеб, газ, электроэнергию, хлор, транспорт (Кличко уже вошел в аналы истории), люди это примут. далее нужно ценник на доллар поднять и подкорректировать формулу по расчетам пенсий (придумают что-то обпираясь на статистику). Далее начнется подтягивания гаек бизнесу, и волна воровского беспредела, какие-то организации объявят дефолт (руководство и собственники скроються, кого-то убьют), под выборы введут абсурдные законы (аля как с ограничением скорости до 50). Да и заметьте как разыгрывается карта с "полит заключенными"??))) помните Савченко? что-то будет похожее и довольно абсурдное (не имею ничего против самих заключенных). Все это выльется под (возможно кровавые) события выборов и будет продолжение переделов влияния, народ будут заставлять его кровными интересами втягиваться в эту политическую игру- проходить очередной цикл обворовывания. А квартиры всеми усилиями через год будут стоить столько же сколько и сейчас (в у.е).