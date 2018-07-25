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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:53
26/27 - 4% подорожания на ожидании подорожания доллара. ну и еще 1% "шоб було".
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:25
Растут хотелки, а цены постоянно падают. Ещё пару-тройку лет назад в Харькове найти однокомнатную квартиру дешевле 30-35000$ было практически нереально, а сейчас и за 10000$ однокомнатные бабушатники в отдаленных от центра районах есть.
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:39
Та ко "вторичке" уже страшно подходить, там зачастую сумма долгов по коммуналке превышает стоимость самой квартиры. У меня соседи по наследству такое "счастье" получили, а теперь сидят и чешут затылки как-бы это кому-то втулить.
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:47
Re: В Україні подорожчали квартири - Держстат
Такое возможно разве что в городах размером меньше райцентра.
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:00
Хотите скажу как будет? И так идея - обворовать народ. Вообще мало по малу ситуация меняется в сторону адевкатной оценки полезной стоимости (в том числе и на жилье), но для того чтоб обмануть нужно или создать неадекватную ситуацию или использовать неадекватное отношение людей к существующей ситуации. А именно пускать новостную ленту напрягающую все и вся, война РФ с Украиной, Прописывание цен с потолка из-за слабости оффициального положения властей. Как вам например цены на Бензин, Хлеб, газ, электроэнергию, хлор, транспорт (Кличко уже вошел в аналы истории), люди это примут. далее нужно ценник на доллар поднять и подкорректировать формулу по расчетам пенсий (придумают что-то обпираясь на статистику). Далее начнется подтягивания гаек бизнесу, и волна воровского беспредела, какие-то организации объявят дефолт (руководство и собственники скроються, кого-то убьют), под выборы введут абсурдные законы (аля как с ограничением скорости до 50). Да и заметьте как разыгрывается карта с "полит заключенными"??))) помните Савченко? что-то будет похожее и довольно абсурдное (не имею ничего против самих заключенных). Все это выльется под (возможно кровавые) события выборов и будет продолжение переделов влияния, народ будут заставлять его кровными интересами втягиваться в эту политическую игру- проходить очередной цикл обворовывания. А квартиры всеми усилиями через год будут стоить столько же сколько и сейчас (в у.е).
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