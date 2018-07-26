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В Україні подорожчали
квартири - Держстат

В Україні подорожчали квартири - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:53

26/27 - 4% подорожания на ожидании подорожания доллара. ну и еще 1% "шоб було".
arheops
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:25

Растут хотелки, а цены постоянно падают. Ещё пару-тройку лет назад в Харькове найти однокомнатную квартиру дешевле 30-35000$ было практически нереально, а сейчас и за 10000$ однокомнатные бабушатники в отдаленных от центра районах есть.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:39

Та ко "вторичке" уже страшно подходить, там зачастую сумма долгов по коммуналке превышает стоимость самой квартиры. У меня соседи по наследству такое "счастье" получили, а теперь сидят и чешут затылки как-бы это кому-то втулить.
New
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 18:47

Re: В Україні подорожчали квартири - Держстат

  New написав:Та ко "вторичке" уже страшно подходить, там зачастую сумма долгов по коммуналке превышает стоимость самой квартиры.

Такое возможно разве что в городах размером меньше райцентра.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 08:03

  antonivs3 написав:Всюдиносапхайчик купа будується лише в Куйоффі, де населення таки зростає

Житло будується по всій країні, у великих і не дуже містах, як на мене, у надлишкових кількостях.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 09:18

Re: В Україні подорожчали квартири - Держстат

Рост цены в новостройках обусловлен ростом цены на материалы и рабсилу. При этом спрос и покупательная способность остается низким. На вторичке медленное сползание вниз. Ситуация на первичке называется стагфляцией: цены растут, а спрос низкий. Стагфляция- страшная вещь, которая только усиливает безработицу и нищету.
Дядюшка Скрудж
 
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