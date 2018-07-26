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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:53
26/27 - 4% подорожания на ожидании подорожания доллара. ну и еще 1% "шоб було".
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:25
Растут хотелки, а цены постоянно падают. Ещё пару-тройку лет назад в Харькове найти однокомнатную квартиру дешевле 30-35000$ было практически нереально, а сейчас и за 10000$ однокомнатные бабушатники в отдаленных от центра районах есть.
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:39
Та ко "вторичке" уже страшно подходить, там зачастую сумма долгов по коммуналке превышает стоимость самой квартиры. У меня соседи по наследству такое "счастье" получили, а теперь сидят и чешут затылки как-бы это кому-то втулить.
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:47
Re: В Україні подорожчали квартири - Держстат
Такое возможно разве что в городах размером меньше райцентра.
Додано: Нед 29 лип, 2018 08:03
Додано: Нед 29 лип, 2018 09:18
Re: В Україні подорожчали квартири - Держстат
Рост цены в новостройках обусловлен ростом цены на материалы и рабсилу. При этом спрос и покупательная способность остается низким. На вторичке медленное сползание вниз. Ситуация на первичке называется стагфляцией: цены растут, а спрос низкий. Стагфляция- страшная вещь, которая только усиливает безработицу и нищету.
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