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НБУ розслідує діяльність
компанії за залучення коштів...

НБУ розслідує діяльність компанії за залучення коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:42

НБУ розслідує діяльність компанії за залучення коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати діяльність компанії Royal Standard (ТОВ "Роялстендард") у залученні коштів вкладників за завищеними ставками - під 24-33% річних в гривнях і 18-22% річних у доларах, повідомив НБУ.

Дивися повний текст НБУ розслідує діяльність компанії за залучення коштів вкладників за завищеними ставками.
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