Про це повідомляє сайт компанії.
Дивися повний текст Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:57
Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм.
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:57
Задержка с выплатами пенсий связана с проблемами в госбюджете - политолог
Следующие на очереди учителя и медики, если это так
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:44
если это так, то это назад в 90-е. Как там говорил Гройсман? "Я покажу как нужно управлять страной"? Показал...
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