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Масову затримку пенсій в Україні
пояснили технічним збоєм

Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:57

Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє сайт компанії.

Дивися повний текст Масову затримку пенсій в Україні пояснили технічним збоєм.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:57

Задержка с выплатами пенсий связана с проблемами в госбюджете - политолог

https://golos.ua/i/626038

Следующие на очереди учителя и медики, если это так
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:44

  aleksalt написав:Задержка с выплатами пенсий связана с проблемами в госбюджете - политолог

https://golos.ua/i/626038

Следующие на очереди учителя и медики, если это так

если это так, то это назад в 90-е. Как там говорил Гройсман? "Я покажу как нужно управлять страной"? Показал...
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RomanTik
 
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