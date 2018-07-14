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Долар США слабо дешевшає, турецька ліра впала після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Євро торгується вдень в районі $1,1693 проти $1,1692 на закриття минулої сесії.
Дивися повний текст Долар США слабо дешевшає, турецька ліра впала після збереження ставки ЦБ
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13
И ни слова о том почему гривна так просела.
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