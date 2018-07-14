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Долар США слабо дешевшає,
турецька ліра впала після...

Долар США слабо дешевшає, турецька ліра впала після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13

Долар США слабо дешевшає, турецька ліра впала після...

Пропонуємо до обговорення:
Євро торгується вдень ​​в районі $1,1693 проти $1,1692 на закриття минулої сесії.

Дивися повний текст Долар США слабо дешевшає, турецька ліра впала після збереження ставки ЦБ.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13

И ни слова о том почему гривна так просела.
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