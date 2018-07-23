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Вартість води для українців
може зрости на 2-3% - експерт

Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:03

Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

Дивися повний текст Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:03

Бабий, ты дура еще та...серьезно задуматься о поставках хлора от одного производителя ты должна была давно, это во-первых, а во-вторых водоканалы не являются монополистами, которыми должны заниматься Антимонопольный комитет и СБУ!?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:59

Re: Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експер

  Cactus написав:а во-вторых водоканалы не являются монополистами, которыми должны заниматься Антимонопольный комитет и СБУ!?
Ну да когда водоканал поднимает цены то ничего ни СБУ и не монополист..когда поднял цену “ДніпроАзот” то срачка кирпичами..2-3% это нормально..это не абонентка, тут вполне понятно за что надо платить, зато в соседней теме обсуждается где по номиналу на 20-30% кинуть население хотят с этой "абоненткой". Почему там баба Бабий заткнула рот и молчит?
Джон
 
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