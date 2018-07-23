Про це повідомила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.
Дивися повний текст Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експерт.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:03
Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експерт.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:03
Бабий, ты дура еще та...серьезно задуматься о поставках хлора от одного производителя ты должна была давно, это во-первых, а во-вторых водоканалы не являются монополистами, которыми должны заниматься Антимонопольный комитет и СБУ!?
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:59
Re: Вартість води для українців може зрости на 2-3% - експер
Ну да когда водоканал поднимает цены то ничего ни СБУ и не монополист..когда поднял цену “ДніпроАзот” то срачка кирпичами..2-3% это нормально..это не абонентка, тут вполне понятно за что надо платить, зато в соседней теме обсуждается где по номиналу на 20-30% кинуть население хотят с этой "абоненткой". Почему там баба Бабий заткнула рот и молчит?
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