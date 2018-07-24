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В Україні будуть безкоштовно
роздавати конфісковані авто...

В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:46

В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...

Пропонуємо до обговорення:
Актив передаватимуть установі, яке має на це право за законом.

Дивися повний текст В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:47

Правильный шаг- сколько рассказывают евробляхеры ввезли авто - 300 тыс., обеспечим все больницы и садики Украины этими машинами...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:54

Это как не проданы? В Украине нет спроса на авто? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:32

Поддерживаю Порошенка и Гройсмана в этом вопросе. Жлобье нужно бить по карману. Так хоть больницы и садики слегка обновят автопарк.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:44

Наївні,про що ви мрієте?Конфіскат ще за радянських часів розкрадався тими,хто його конфіскує і реалізовує
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:46

  otg написав:Это как не проданы? В Украине нет спроса на авто? :)

Спрос есть, денег нет. Поэтому бесплатно будут раздавать. Становитесь в очередь, за мной будете :)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:48

AlifeSoft
Так а кто жлобье, кого вы таковым считаете? Тех кто борется за свои права?
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Alifesoft.
Ви маєте на увазі жлобье Порошенка і Гройсман?
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В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
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