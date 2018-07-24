Актив передаватимуть установі, яке має на це право за законом.
Дивися повний текст В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто на єврономерах.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:46
В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто на єврономерах.
Додано: Сер 25 лип, 2018 07:47
Правильный шаг- сколько рассказывают евробляхеры ввезли авто - 300 тыс., обеспечим все больницы и садики Украины этими машинами...
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:32
Поддерживаю Порошенка и Гройсмана в этом вопросе. Жлобье нужно бить по карману. Так хоть больницы и садики слегка обновят автопарк.
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:44
Наївні,про що ви мрієте?Конфіскат ще за радянських часів розкрадався тими,хто його конфіскує і реалізовує
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:46
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:48
AlifeSoft
Так а кто жлобье, кого вы таковым считаете? Тех кто борется за свои права?
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