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В Україні будуть безкоштовно
роздавати конфісковані авто...

В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:09

У кого то был аргумент, что евробляхи это автохлам и его обязательно необходимо запретить, т.к. не соответствует евронормам на экологичность, отвратительное техническое состояние, что ведет к повышенной аварийности на дорогах. В итоге весь этот "еврохлам" все равно останется в Украине,все вышеперечисленные проблемы останутся, но просто авто будут эксплуатировать другие люди.......на шару. Похоже на банальный отжим с последствиями для здоровья населения
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:12

Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто

  sal написав:На украинских номерах? или дадут и тут же конфискуют или через пару дней

да, после конфискации они сразу будут соответствовать всем нормам и законам.
сразу станут на "хламом из европы", а современным, исправным, экологически безопасным автомобилем.
и окажется, что совсем недорого ремонтировать эти авто из бюджета страны.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:15

да и не удивлюсь, если в скором времени прочтем в СМИ, как директор какой нибудь соц учреждения сдавал в аренду десяток, другой подобных авто, естественно за смешные деньги, мотивируя тем, что авто ему досталось по распределению, а нужды в нем нет.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:15

  lwa написав:У кого то был аргумент, что евробляхи это автохлам и его обязательно необходимо запретить, т.к. не соответствует евронормам на экологичность, отвратительное техническое состояние, что ведет к повышенной аварийности на дорогах. В итоге весь этот "еврохлам" все равно останется в Украине,все вышеперечисленные проблемы останутся, но просто авто будут эксплуатировать другие люди.......на шару. Похоже на банальный отжим с последствиями для здоровья населения


Все чітко, не заплатив державі за дах - машину віджали.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:16

Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто

в статье нету главного где записываться в очередь и где список очереди
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:21

Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто

  Pegasmaster написав:и окажется, что совсем недорого ремонтировать эти авто из бюджета страны.

и появится новая "лохматая" статья доходов директора соц учреждения на ремонт хлама - ЭТО ЖЕ БЕЗДОННАЯ ЯМА. На ремонт таких авто можно бабло списывать В НЕМЕРЕНЫХ количествах, причем РЕГУЛЯРНО. не авто, а курица несущая золотые яйца !!!
lwa
 
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  #<12
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