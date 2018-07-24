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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:09
У кого то был аргумент, что евробляхи это автохлам и его обязательно необходимо запретить, т.к. не соответствует евронормам на экологичность, отвратительное техническое состояние, что ведет к повышенной аварийности на дорогах. В итоге весь этот "еврохлам" все равно останется в Украине,все вышеперечисленные проблемы останутся, но просто авто будут эксплуатировать другие люди.......на шару. Похоже на банальный отжим с последствиями для здоровья населения
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:12
Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто
да, после конфискации они сразу будут соответствовать всем нормам и законам.
сразу станут на "хламом из европы", а современным, исправным, экологически безопасным автомобилем.
и окажется, что совсем недорого ремонтировать эти авто из бюджета страны.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:15
да и не удивлюсь, если в скором времени прочтем в СМИ, как директор какой нибудь соц учреждения сдавал в аренду десяток, другой подобных авто, естественно за смешные деньги, мотивируя тем, что авто ему досталось по распределению, а нужды в нем нет.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:15
Все чітко, не заплатив державі за дах - машину віджали.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:16
Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто
в статье нету главного где записываться в очередь и где список очереди
свинорыл
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:21
Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто
и появится новая "лохматая" статья доходов директора соц учреждения на ремонт хлама - ЭТО ЖЕ БЕЗДОННАЯ ЯМА. На ремонт таких авто можно бабло списывать В НЕМЕРЕНЫХ количествах, причем РЕГУЛЯРНО. не авто, а курица несущая золотые яйца !!!
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