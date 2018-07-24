В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...

Додано: Сер 25 лип, 2018 11:07

andretar написав: Rainbow Жлобьё - это те, кто сознательно нарушает зкон, а потом воют, что нарушают их права. Они не права свои отстаивают, а ж*** свою прикрывают. Что-то сомневаюсь, что среди той же автоевросилы есть "активисты" без машин на евробляхах. Давайте сначала продвигать закон со сниженными пошлинами. потом завозить и растомаживать машины по нему. А не наоборот: сначала содать милион нарушений, а потом пускать сопли по-поводу снижения ставок.



По-правильному, после принития закона о сниженных ставках, нужно и дальше выписывать огромные штрафы за наружения таможенного законодательства. Ставки хоть и снизили, но факты нарушений при ввозе это не отменяет. Жлобьё - это те, кто сознательно нарушает зкон, а потом воют, что нарушают их права. Они не права свои отстаивают, а ж*** свою прикрывают. Что-то сомневаюсь, что среди той же автоевросилы есть "активисты" без машин на евробляхах. Давайте сначала продвигать закон со сниженными пошлинами. потом завозить и растомаживать машины по нему. А не наоборот: сначала содать милион нарушений, а потом пускать сопли по-поводу снижения ставок.По-правильному, после принития закона о сниженных ставках, нужно и дальше выписывать огромные штрафы за наружения таможенного законодательства. Ставки хоть и снизили, но факты нарушений при ввозе это не отменяет.

А кто сказал что они пользуют их не по Закону? Наоборот Законы стараются подогнать что б их обуть. А вот причина -именно высокие сборы и налоги, вот и люди ищут всякие прощелины что бы их обойти. Я считаю что в бедной стране не должно быть столько преград к пользованию авто. Тем более доказано, что прирост авто дает некий прирост к ВВП. А вот вопли здесь и на др ресурсах ругающих евробляхи, именно из за жлобской натуры некоторых. Типа я платил по полной, почему они нет. Это действительно жлобство. Да, что б не было кривотолков у меня авто на украинских номерах и менять пока не собираюсь.