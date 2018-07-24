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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:09
У кого то был аргумент, что евробляхи это автохлам и его обязательно необходимо запретить, т.к. не соответствует евронормам на экологичность, отвратительное техническое состояние, что ведет к повышенной аварийности на дорогах. В итоге весь этот "еврохлам" все равно останется в Украине,все вышеперечисленные проблемы останутся, но просто авто будут эксплуатировать другие люди.......на шару. Похоже на банальный отжим с последствиями для здоровья населения
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:12
Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто
да, после конфискации они сразу будут соответствовать всем нормам и законам.
сразу станут на "хламом из европы", а современным, исправным, экологически безопасным автомобилем.
и окажется, что совсем недорого ремонтировать эти авто из бюджета страны.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:15
да и не удивлюсь, если в скором времени прочтем в СМИ, как директор какой нибудь соц учреждения сдавал в аренду десяток, другой подобных авто, естественно за смешные деньги, мотивируя тем, что авто ему досталось по распределению, а нужды в нем нет.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:15
Все чітко, не заплатив державі за дах - машину віджали.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:16
Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто
в статье нету главного где записываться в очередь и где список очереди
свинорыл
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:21
Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто
и появится новая "лохматая" статья доходов директора соц учреждения на ремонт хлама - ЭТО ЖЕ БЕЗДОННАЯ ЯМА. На ремонт таких авто можно бабло списывать В НЕМЕРЕНЫХ количествах, причем РЕГУЛЯРНО. не авто, а курица несущая золотые яйца !!!
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:56
Почему денег нет? Авто товар ликвидный. За адекватную цену можно продать любую. Непонятно как это на аукционе два раза не получится продать авто. Аукционы бывают на повышение и на понижение. В любом случае авто продается 100%. Разве что стартовую цену поставили нереально завышенную.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:57
Rainbow Жлобьё - это те, кто сознательно нарушает зкон, а потом воют, что нарушают их права. Они не права свои отстаивают, а ж*** свою прикрывают. Что-то сомневаюсь, что среди той же автоевросилы есть "активисты" без машин на евробляхах. Давайте сначала продвигать закон со сниженными пошлинами. потом завозить и растомаживать машины по нему. А не наоборот: сначала содать милион нарушений, а потом пускать сопли по-поводу снижения ставок.
По-правильному, после принития закона о сниженных ставках, нужно и дальше выписывать огромные штрафы за наружения таможенного законодательства. Ставки хоть и снизили, но факты нарушений при ввозе это не отменяет.
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:07
А кто сказал что они пользуют их не по Закону? Наоборот Законы стараются подогнать что б их обуть. А вот причина -именно высокие сборы и налоги, вот и люди ищут всякие прощелины что бы их обойти. Я считаю что в бедной стране не должно быть столько преград к пользованию авто. Тем более доказано, что прирост авто дает некий прирост к ВВП. А вот вопли здесь и на др ресурсах ругающих евробляхи, именно из за жлобской натуры некоторых. Типа я платил по полной, почему они нет. Это действительно жлобство. Да, что б не было кривотолков у меня авто на украинских номерах и менять пока не собираюсь.
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:28
Покупка на СЕТАМ равнозначна покупки кота в мешке.
Перед тем как купить машину, на нее нужно сначала глянуть.
З СЕТАМ у вас глянуть на машину может не получиться.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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