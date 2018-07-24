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В Україні будуть безкоштовно
роздавати конфісковані авто...

В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:33

Re: В Україні будуть безкоштовно роздавати конфісковані авто

  cannabis_ua написав:СЕТАМ
Даже в таком случае машина продается 100%. Др. вопрос что цена по которой продали может быть ниже. Я так понимаю что стартовую они ставят нереальную.
otg
 
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